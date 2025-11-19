Buffon junior fa mangiare le mani all’Italia | gioca e segna per la Repubblica Ceca e non è detto che cambi idea

Louis Buffon, figlio di Gigi, brilla con la Repubblica Ceca U19 segnando tripletta su tripletta, ma resta seguito con attenzione dall’Italia e dal Pisa, dove ha già debuttato in Serie A. Nonostante la scelta di giocare per la nazionale della madre, il giovane talento di 17 anni continua a far sognare gli azzurri e il suo futuro resta aperto. Foot Mercato ci racconta la sua carriera: “Tra i Buffon, il calcio è una questione di famiglia. Inutile presentare Gianluigi, leggenda dell’Italia e della Juventus. Ritirato, l’ex portiere 47enne ricopre il ruolo di direttore della delegazione italiana legata alla direzione tecnica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buffon junior fa mangiare le mani all’Italia: gioca e segna per la Repubblica Ceca e non è detto che cambi idea

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Buffon junior segna triplette per la Repubblica ceca. Non voleva chiamarsi Buffon, Seredova: «l’ho convinto» Louis gioca per l'Under 19 ceca. A un giornale ceco la madre sottolinea che il padre non si sia così interessato ai loro figli ma nel calcio meglio chiam - facebook.com Vai su Facebook

Buffon junior segna triplette per la Repubblica ceca. Non voleva chiamarsi Buffon, Seredova: «l’ho convinto» Louis gioca per l'Under 19 ceca. A un giornale ceco la madre sottolinea che il padre non si sia così interessato ai loro figli ma nel calcio meglio chiam Vai su X

Buffon junior fa mangiare le mani all’Italia: gioca e segna per la Repubblica Ceca e non è detto che cambi idea - Louis Buffon, figlio di Gigi, esplode con tripletta Under 19: talento e futuro brillante tra Pisa e la nazionale ceca. Si legge su ilnapolista.it

Il figlio di Buffon fa tripletta in nazionale: protagonista con la Repubblica Ceca Under 19 - Attaccante classe 2007, è nato a Torino ma ha deciso di rappresentare il Paese della mamma. Lo riporta msn.com

Buffon jr, figlio di Gigi e Alena Seredova, strega tutti con il Pisa: il racconto del super gol - D’accordo che è calcio d’agosto e che dall’altra parte c’è una selezione di dilettanti valdostani, ... Lo riporta corrieredellosport.it