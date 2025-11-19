Buffon jr da sogno!
Il figlio dell’ex Juve trascina la Repubblica Ceca U19: Louis Thomas Buffon ha vissuto una serata da protagonista assoluto nelle qualificazioni agli Europei Under 19. L’attaccante del Pisa ha aperto le marcature al 35’, ribadendo in rete la respinta sul rigore da lui stesso calciato, e pochi minuti più tardi ha firmato il raddoppio con un destro preciso dal limite. Nella ripresa, al 59’, ha completato la sua tripletta prima di uscire tra gli applausi, contribuendo al 4-0 finale contro i pari età dell’Irlanda del Nord. Classe 2007 nato a Torino. Per il giovane figlio d’arte, che ha scelto di vestire la maglia della Repubblica Ceca Under 19, si tratta della seconda tripletta in meno di una settimana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
