Un nuovo volo per Budapest in partenza dall’aeroporto Fellini. Già da ieri sono acquistabili on-line i biglietti per il volo che collegherà Rimini alla capitale ungherese a partire dall’8 giugno e fino al 23 di ottobre. La nuova rotta la si deve a Wizz Air che per la prossima stagione estiva al già confermato volo su Tirana introduce il nuovo collegamento con Budapest. La rotta vede operare un Airbus A321 da 239 posti, che collegherà i due scali tre volte alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. "Il nuovo volo – dice Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum – rappresenta il primo passo di una rinnovata e ambiziosa partnership strategica tra l’aeroporto internazionale di Rimini e Wizz Air. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Budapest è più vicina. Si vola anche con Wizz Air