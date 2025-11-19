Buca pericolosa in via Tommaso Marcellini | Per ripararla si aspetta che qualcuno si faccia male?

Palermotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da diverso tempo, lungo la via Tommaso Marcellini, davanti a un noto locale e in prossimità del civico 61, c'è una grossa buca molto pericolosa per veicoli e pedoni. Per ripararla si aspetta che qualcuno si faccia male? La cosa assurda è che la buca è molto estesa e non passa certamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Buca pericolosa in via Tommaso Marcellini: “Per ripararla si aspetta che qualcuno si faccia male?” - Da diverso tempo, lungo la via Tommaso Marcellini, davanti a un noto locale e in prossimità del civico 61, c’è una grossa buca molto pericolosa per veicoli e pedoni. Secondo mondopalermo.it

buca pericolosa via tommasoTommaso Natale, in via Giovanni Battista Santangelo buca pericolosa in strada - Sono veramente basito di come gestiscono le nostre strade, sta diventando un paradosso perché hanno fatto finta di mettere materiale nella ... Si legge su palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Buca Pericolosa Via Tommaso