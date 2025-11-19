Brutto infortunio sul lavoro grave un agricoltore
Incidente sul lavoro particolarmente grave quello avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 18 novembre, a Magrè, nel bolzanino: un agricoltore sessantenne è rimasto seriamente ferito mentre stava lavorando su un trattore. La dinamica non è ancora stata chiarita ma, come riporta la Rai. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
