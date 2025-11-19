Brutte notizie per De Laurentiis | stavolta lo Scudetto non basta la notizia

Il Napoli ha chiuso l’esercizio 2024-25 con un buco da 21,4 milioni di euro, il primo segno meno dopo due anni di profitti grassi. Lo scudetto conquistato a maggio, dunque, non è bastato a compensare l’enorme mancanza degli introiti della Champions League e l’aumento delle spese legato all’arrivo di Antonio Conte. Napoli, bilancio in rosso: le cifre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il decimo posto della stagione 2023-24 ha escluso gli azzurri dalla coppa più ricca, facendo crollare i ricavi da diritti tv e botteghini europei. Un danno che nemmeno lo scudetto è riuscito a sanare: in un calcio sempre più dipendente dalla Champions, saltare un giro costa decine di milioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

