Brocchi rivela | Inter? C’è un giocatore che mi piace tantissimo ma sta facendo fatica quest’anno
Inter News 24 Brocchi dice la sua sull’Inter, rivelando che tra i nerazzurri è presente un calciatore che gli piace molto, ma che sta faticando molto. Cristian Brocchi, ex calciatore e grande tifoso del Milan, ha recentemente parlato della sua ammirazione per un centrocampista dell’Inter. Durante un’intervista a Sport Mediaset, Brocchi ha espresso il suo entusiasmo per il giovane talento azzurro, definendolo “meraviglioso” e uno dei giocatori che più gli piacciono. Nonostante Frattesi non sia riuscito a imporsi ancora ai massimi livelli, Brocchi crede che il centrocampista possa fare la differenza, magari trovando maggiore spazio in futuro, anche in altre piazze calcistiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
