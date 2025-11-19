Brocchi non ha dubbi | Vi dico chi deciderà il derby di domenica Inter la più forte di tutte sulla carta ma il Milan è in fiducia
Inter News 24 L’ex centrocampista di Milan e Inter, Chistian Brocchi, si è espresso così in vista dell’attesissimo derby di Milano di domenica sera. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il doppio ex Cristian Brocchi ha analizzato l’atteso derby di Milano. L’ex centrocampista ritiene l’ Inter la squadra più forte sulla carta e ha elogiato il lavoro del tecnico Cristian Chivu, che lo sta impressionando positivamente. Tuttavia, vede nel Milan una potenziale vincitrice dello Scudetto, forte della coppia affidabile composta da Rafael Leao e Christian Pulisic. Come uomo decisivo per la stracittadina, Brocchi ha indicato a sorpresa il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Internews24.com
