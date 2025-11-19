Brasile | condannati ufficiali militari per complotto per uccidere Lula

Tre soldati e un agente della polizia federale sono stati condannati dalla Corte Suprema del Brasile per aver pianificato l'omicidio del presidente Luiz Inacio Lula da Silva prima del suo insediamento. Brasile: condannati ufficiali militari per complotto per uccidere il presidente Lula La Corte Suprema brasiliana ha condannato tre soldati e un agente della polizia .

Brasile, 4 agenti condannati fino a 24 anni per tentato golpe - La Corte suprema del Brasile ha condannato a pene tra 21 e 24 anni di prigione tre ufficiali militari e un poliziotto, riconosciuti colpevoli di aver pianificato nel 2022 l'assassinio dell'allora cand ... Riporta ansa.it

Brasile, Jair Bolsonaro condannato a 27 anni e 3 mesi per il tentato golpe. Usa: condanna ingiusta - L’ex presidente brasiliano, 70 anni, è accusato di aver guidato una cospirazione golpista contro Lula dopo la sconfitta elettorale del 2022. Si legge su milanofinanza.it

Brasile, Jair Bolsonaro condannato a 27 anni per tentato colpo di stato e altri reati - La Corte Suprema del Brasile ha raggiunto la maggioranza per condannare l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e reati connessi. Come scrive it.euronews.com