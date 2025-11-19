Bradisismo | aggiornamento sulla sequenza sismica

L’evento registrato alle 19:21 potrebbe rappresentare un aftershock della scossa delle 13:49, qualora abbia coinvolto un altro segmento della stessa faglia. Non è tuttavia da escludere che si tratti dell’attivazione di una faglia adiacente: l’area è infatti caratterizzata da numerose strutture, mappate con crescente dettaglio grazie alle recenti rianalisi della sismicità tramite metodi di intelligenza . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Comunicato EAV / AGGIORNAMENTO LINEA CUMANA Si riporta quanto emerso nell’incontro tenutosi ieri pomeriggio con le imprese in merito ai lavori nella galleria del Monte Olibano. Con l’occasione si fornisce anche un aggiornamento sull’avanzamento d - facebook.com Vai su Facebook

«Stessa sequenza sismica del 24 agosto. Continuerà? Forse» - «È un terremoto nuovo che si inserisce nella stessa sequenza iniziata il 24 agosto. Riporta avvenire.it

Bradisismo e linee flegree, Eav fa il punto con i sindaci - Il punto sui problemi provocati alle linee flegree dell'Eav da bradisismo e terremoti è stato fatto in un incontro della direzione aziendale con la Regione ed i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di ... Si legge su ansa.it

Bradisismo, edifici danneggiati: contributi a partire da lunedì 1 settembre - Da lunedì prossimo, 1 settembre 2025, sarà possibile richiedere i finanziamenti per i danni alle abitazioni. Da ilmattino.it