Dal microfono al palcoscenico, senza perdere la propria natura: così Martina e Federica, voci di Bouquet of Madness, stanno portando in teatro il loro modo unico di raccontare il true crime con lo spettacolo–tour “Bello senza asterisco”, protagonista anche di una puntata speciale del podcast Cinema Stories, dove hanno raccontato come sta cambiando la loro avventura. Abituate a parlare “da una stanza all’altra” con gli ascoltatori del podcast, oggi si trovano di fronte platee intere, come quella del Teatro Celebrazioni di Bologna, dove saranno in scena il 19 novembre. Eppure, raccontano ridendo, dal palco “non si vede quasi niente”, e questo aiuta a mantenere l’illusione di essere ancora solo loro due – finché non arriva una risata dal pubblico a ricordare che, sì, in sala c’è davvero qualcun altro. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Bouquet of Madness, dal podcast al palco: il true crime che fa paura (ma fa anche ridere)