Bouaddi Juve | si nasconde un grande ‘ma’ dietro alla candidatura del classe 2007 Perché potrebbe non essere il profilo giusto per Spalletti rivelazione

Bouaddi Juve: c'è un aspetto che non convince sulla candidatura del classe 2007. Perché potrebbe non essere l'interprete giusto per Spalletti. La caccia al centrocampista del futuro è aperta, e la Juve guarda ancora una volta in Francia, in quella Ligue 1 che il neo-Amministratore Delegato Damien Comolli conosce come le sue tasche. Come riportato da Tuttosport, i radar bianconeri sono fissi su Ayyoub Bouaddi, gioiello del Lille. Tuttavia, l'operazione presenta luci e ombre. Asse Torino-Lille: rapporti ottimi, ma serve cautela. La trattativa parte da una base solida: gli eccellenti rapporti tra le due società.

