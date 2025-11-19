borgo santa cecilia a cena dalla chef cacciatrice

La sostenibilità in alcuni casi è uno slogan, in altri una scelta naturale, quasi l’unica possibile. Una condizione che a Borgo Santa Cecilia la chef Serena Sebastiani e il compagno Giuseppe Onorato, cacciatore, cercatore, allevatore vivono 365 giorni l’anno, allo stato semibrado, come dicono loro, nei 320 ettari di questa tenuta in una delle parti più sperdute dell’Umbria, da qualche parte non lontano (ma nemmeno vicino) a Gubbio, appesi alla civiltà grazie a chilometri di sterrato che li dividono e uniscono a una strada provinciale, e appollaiati a 700 metri sul livello del mare, a guardare i dintorni dall’alto in basso, come i re di quel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

