Borgo Polmone

Ci racconta Dante che nell'inferno sta una grandissima città, la città di Dite. Le sue mura cingono un dato punto dell'inferno, da lì si entra nella zona più tremenda delle punizioni comminate da Dio; da lì, così come dall'inferno in generale, una volta entrati non si può più uscire. Così accade a un narratore-viandante nel romanzo d'esordio di Stefania Bustelli. L'autrice, di origini molisane, ha preso ispirazione dall'immagine del suo borgo natio per comporre una delle narrazioni più caustiche tra i romanzi usciti quest'anno. Sulla scia del modello dantesco il testo narra proprio l'arrivo (per caso) di questo viandante al cospetto del borgo, il quale, a sua volta, visto dall'esterno sembra un enorme polmone pulsante che irretisce colui che lo osserva.

