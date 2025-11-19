Bonus mamme negato a collaboratrice scolastica precaria | Ministero condannato a riconoscere l’esonero contributivo fino a 3000 euro

Il Tribunale di Prato ha stabilito che il cosiddetto “bonus mamme” introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 spetta anche alle lavoratrici a tempo determinato. Il caso riguardava una collaboratrice scolastica, madre di due figli minori, esclusa dal beneficio in quanto non titolare di contratto a tempo indeterminato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

