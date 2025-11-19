Bonus elettrodomestici il plafond già esaurito
Un "grande successo", quello proclamato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nella serata di ieri, a meno di 24 ore dall’avvio del programma ’ Bonus elettrodomestici ’. "Un grande successo per il bonus – commentano – nel primo giorno di apertura della piattaforma per la presentazione delle domande per i consumatori". Un click day esaurito in poche ore, viste le 550mila richieste di voucher presentate dai cittadini italiani tramite l’app IO e il sito bonuselettrodomestici.it. Domande sufficienti a coprire il valore del plafond: per il 2025, le risorse complessive messe a disposizione superavano i 48 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
