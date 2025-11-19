Il Governo dichiara il bonus elettrodomestici un grande successo. Nel primo giorno di apertura della piattaforma, tra rallentamenti e sistema bloccato, sono arrivate oltre 550mila richieste e i fondi sono stati completamente esauriti. La nota ufficiale del ministero delle Imprese e del Made in Italy però ricorda che, dopo 15 giorni, le risorse tornano nuovamente disponibili. Per questo la piattaforma rimane operativa ed è ancora possibile presentare nuove domande. Queste saranno gestite in ordine cronologico e inserite in una lista d’attesa. Se un voucher non verrà utilizzato entro i termini di scadenza, tornerà disponibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus elettrodomestici esaurito, torna il 4 dicembre: via alla lista d’attesa