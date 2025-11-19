Bonus elettrodomestici esaurito torna il 4 dicembre | via alla lista d’attesa
Il Governo dichiara il bonus elettrodomestici un grande successo. Nel primo giorno di apertura della piattaforma, tra rallentamenti e sistema bloccato, sono arrivate oltre 550mila richieste e i fondi sono stati completamente esauriti. La nota ufficiale del ministero delle Imprese e del Made in Italy però ricorda che, dopo 15 giorni, le risorse tornano nuovamente disponibili. Per questo la piattaforma rimane operativa ed è ancora possibile presentare nuove domande. Queste saranno gestite in ordine cronologico e inserite in una lista d’attesa. Se un voucher non verrà utilizzato entro i termini di scadenza, tornerà disponibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bonus elettrodomestici: ecco come cambiare frigoriferi, forni e lavastoviglie - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… Vai su X
Confcommercio: le vendite a volume a settembre registrano un andamento negativo. Sprint del Bonus Elettrodomestici - facebook.com Vai su Facebook
I fondi del bonus elettrodomestici sono finiti in un giorno - In un giorno solo sono state presentate abbastanza richieste da esaurire tutti i soldi messi a disposizione per il bonus elettrodomestici, un contributo erogato dal ministero delle Imprese e del Made ... Riporta ilpost.it
Bonus elettrodomestici, picco di richieste: sito e App Io in tilt, poi di nuovo operativi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus elettrodomestici, picco di richieste: sito e App Io in tilt, poi di nuovo operativi ... Lo riporta tg24.sky.it
Bonus elettrodomestici, 550mila domande: esaurito il plafond - 00 di questa mattina sono arrivate 550 mila richieste di voucher per il bonus elettrodomestici tramite l'app IO e il sito bonuselettrodomestici. Come scrive ansa.it