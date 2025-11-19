Bonny Inter è lui il miglior ricambio della Serie A | i numeri non mentono

Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Alla vigilia del tanto atteso Derby di Milano, l’ Inter può già festeggiare un successo importante sul mercato: l’acquisto di Ange-Yoan Bonny. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giovane attaccante francese si è integrato alla perfezione nel gioco della squadra nerazzurra, diventando ad oggi il miglior ricambio dell’intera Serie A. Bonny ha infatti dimostrato di essere un elemento fondamentale per Cristian Chivu, scendendo in campo in tutte le partite, sia in campionato che in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, è lui il miglior ricambio della Serie A: i numeri non mentono

Contenuti che potrebbero interessarti

Due investiture importanti bmbr.cc/i0ji7rl #Calciomercato #Inter #Bonny Vai su X

L'Inter si gode Bonny e Pio Esposito. Insieme i due giovani attaccanti nerazzurri hanno già segnato 6 goal (4 il primo e 2 il secondo) servendo 7 assist (5 il francese e 2 l'italiano, in rete 3 volte con la Nazionale maggiore) nelle prime 15 gare stagionali della - facebook.com Vai su Facebook

Inter, nessuno come Bonny: "Letale per gli avversari e può ancora migliorare" - Iachini non ha dubbi: "Serio, talentuoso e sorridente" ... Segnala tuttosport.com

Bonny Inter, che inizio! L’attaccante ex Parma mantiene alto il livello anche senza Thuram: gol, assist e personalità. Adesso manca solo un traguardo per l’attaccante ... - L’attaccante francese conquista tutti con gol, assist e personalità: la Gazzetta dello Sport ne celebra l’impatto e guarda al futuro Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’ ... Si legge su calcionews24.com

GdS: “Bonny miglior colpo dell’anno. Pagato 25 milioni, vale già il doppio. E in Europa…” - Yoan Bonny sta facendo ricredere tutti quelli che nutrivano dubbi sul suo acquisto: poca esperienza, pochi gol segnati, ... Come scrive msn.com