Tempo di lettura: 2 minuti "La risposta del Ministero dell'Ambiente ricostruisce fondi e procedure, ma ai cittadini interessa sapere quando partono e quando finiscono i lavori. Al di là del burocratese: i quartieri di Napoli Est hanno diritto a un ambiente sano e a tempi certi", dichiara il Vicepresidente della Camera Sergio Costa (M5S) in riferimento alla risposta data dal Mase in commissione Ambiente alla interrogazione presentata sulle bonifiche del Sin Napoli est, e alla quale ha replicato l'on Ilaria Fontana. " Prendiamo atto degli elementi contabili presenti nella risposta, ma c'è solo questo: mancano un cronoprogramma pubblico, lo stato dei cantieri, le priorità sulle aree pubbliche e i tempi di verifica del MASE.

Bonifiche Napoli Est, Costa (M5s): "Servono date, cantieri e trasparenza"