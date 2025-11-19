Bombe e tritolo sul fondo del mare | a Miramare l' operazione per recuperare il materiale bellico
All'interno dell'Area Marina Protetta di Miramare sono stati rinvenuti diversi ordigni bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale e un tempo ospitati nel vecchio deposito militare che insisteva nell'area della spiaggia del castello. Nella giornata di domani il nucleo Sminamento difesa anti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Le idee in circolo vi invita a partecipare alla serata gratuita “Anni di piombo e di tritolo”, un viaggio nella stagione più buia della Repubblica: dagli anni delle bombe e dei proiettili, tra piazza Fontana e l’omicidio Ruffilli, Gianni Oliva, Gianni Oliva, storico e giorn - facebook.com Vai su Facebook
Il giallo delle bombe in spiaggia a Rosolina Mare: «Migliaia gli ordigni dispersi» - L’ultima, mercoledì scorso, scambiata per una «strana noce» da un bambino che giocava con la mamma sul bagnasciuga ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it
Bombe ad Adria e Rosolina Mare contro famiglie straniere: chiesto il giudizio immediato per i 3 ragazzi accusati dei blitz razzisti - Rovigo, 6 aprile 2024 – Chiesto il giudizio immediato contro i tre giovani polesani arrestati lo scorso ottobre con l’accusa di aver fatto esplodere delle bombe ad Adria e a Rosolina Mare con ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Rischio bombe inesplose intorno allo scoglio di Quirra: mare interdetto per farle scoppiare - La Guardia costiera lo ha comunicato a metà settembre e adesso arriva una nuova ordinanza di sgombero di un ... Secondo unionesarda.it