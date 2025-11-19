Ameglia (La Spezia), 19 novembre 2025 – Una fascia costiera diventata “esplosiva”. L’intervento di messa in sicurezza della spiaggia della Sanità a Bocca di Magra sostenuto dai fondi dirottati da Regione Liguria a seguito degli eccezionali danni provocati dal maltempo nel 2018 sta continuando a fare i conto con stop inattesi. Oltre al mare mosso che impedisce il posizionamento dei massi infatti nelle operazioni di ispezione subacquea continuano a affiorare reperti bellici. Dopo le due bombe ritrovate qualche settimana fa che sono poi state fatte brillare in mare aperto l’altro pomeriggio la ditta Submariner che si occupa del monitoraggio dello specchio d’acqua ha comunicato alla Capitaneria di porto di Spezia e al gruppo operativo subacquei Comsubin il ritrovamento di due ordigni, residuato della seconda guerra mondiale nello specchio d’acqua antistante Punta della sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bombe alla Sanità, nuovo stop al cantiere