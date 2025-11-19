Bologna Virtus-Maccabi si giocherà venerdì Il sindaco Lepore | Si poteva gestire diversamente

19 nov 2025

La partita di basket tra il Virtus Bologna e il Maccabi Tel Aviv preoccupa il sindaco Matteo Lepore, che teme forti proteste in città e le possibili conseguenze che queste porteranno con loro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

