Bologna Virtus-Maccabi si giocherà venerdì Il sindaco Lepore | Si poteva gestire diversamente

La partita di basket tra il Virtus Bologna e il Maccabi Tel Aviv preoccupa il sindaco Matteo Lepore, che teme forti proteste in città e le possibili conseguenze che queste porteranno con loro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, Virtus-Maccabi si giocherà venerdì. Il sindaco Lepore: “Si poteva gestire diversamente”

Altre letture consigliate

VIRTUS BOLOGNA VS MACCABI «Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità tale evento. I rischi per l'incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi». Così il sindaco... https://www.pianetabasket.com/primo-pi - facebook.com Vai su Facebook

Virtus-Maccabi Tel Aviv, braccio di ferro tra Bologna e il governo. Il sindaco Lepore: 'Spostare il match'. Il ministro Piantedosi: 'Per noi si può giocare' #ANSA Vai su X

Virtus Bologna-Maccabi si gioca, il sindaco Lepore: "Decisione presa dalla prefettura" - La partita di Eurolega in programma venerdì sera tra Virtus e Maccabi Tel Aviv si giocherà nonostante il forte rischio di proteste da parte dei manifestanti pro Palestina. sport.sky.it scrive

È ufficiale, Virtus-Maccabi Tel Aviv si giocherà con una zona rossa. Il sindaco di Bologna Lepore: “Hanno vinto i muscoli” - Il primo cittadino: “Ho rappresentato il prefetto e il questore la mia contrarietà e quella del Comune di Bologna. Segnala msn.com

Virtus Bologna-Maccabi Haifa si giocherà regolarmente al PalaDozza - La decisione sul match di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv è arrivata al termine del confronto in prefettura: si disputerà regolarmente il 21 novembre al PalaDozza. Da msn.com