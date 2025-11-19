Bologna due giovani evadono da Istituto penale per minorenni
(Adnkronos) – Due giovani sono evasi dall'Istituto penale per minorenni di Bologna dove erano detenuti. Da quanto si apprende uno sarebbe di nazionalità moldava e l’altro tunisina. E' quanto fa sapere Francesco Borrelli, vicesegretario regionale del Sappe. "Non se ne può più di rincorrere gente che continua ad evadere dalle strutture penitenziarie, diventate ormai un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
