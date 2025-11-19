Bollette si può scegliere lo Stato come fornitore per abbassare i prezzi della luce | il piano del Pd
Riformare il mercato tutelato dell'elettricità per i vulnerabili, allargare il servizio a tutele graduali a tutte le famiglie con Isee sotto i 20mila euro, e spingere le imprese verso le fonti rinnovabili: sono tre misure per abbassare le bollette che il Partito democratico chiede di inserire nella legge di bilancio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
