Bollette si può scegliere lo Stato come fornitore per abbassare i prezzi della luce | il piano del Pd

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riformare il mercato tutelato dell'elettricità per i vulnerabili, allargare il servizio a tutele graduali a tutte le famiglie con Isee sotto i 20mila euro, e spingere le imprese verso le fonti rinnovabili: sono tre misure per abbassare le bollette che il Partito democratico chiede di inserire nella legge di bilancio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

