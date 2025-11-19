Boey Juve lo hanno offerto di nuovo! Ma i bianconero vorrebbero un altro giocatore del Bayern Monaco

. Il retroscena. Su Youtube Fabrizio Romano ha svelato un interessante retroscena sul mercato Juventus. Il terzino destro del Bayern Monaco Sasha Boey è stato nuovamente offerto al club bianconero. Le sue parole: « L’altro nome è quello di Sasha Boey, terzino destro del Bayern Monaco, che vi ho raccontato qui sul canale durante l’estate scorsa, erano gli ultimi giorni, la Juve cercava un terzino e Sasha Boey è stata un’idea, ma un’idea proposta alla Juventus. Non è stata la Juve a cercarlo. Vi svelo questa retroscena: la Juve cercava un altro giocatore del Bayern, ve l’avevo raccontato, è Stanisic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

