Bodybuilding Sandro e Sauro Ciccarelli protagonisti
Arezzo, 19 novembre 2025 – Dalle radici valdarnesi di Figline fino ai più prestigiosi palcoscenici sportivi internazionali, la NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italy) celebra un risultato storico, segnato da un doppio riconoscimento mondiale che consacra il ruolo dell’associazione italiana ai vertici del natural bodybuilding globale. A guidare questo percorso, la dirigenza familiare composta dal presidente Sandro Ciccarelli e dal vicepresidente Sauro Ciccarelli, punto di riferimento del movimento sin dalle sue origini. La storia della famiglia Ciccarelli nel settore nasce nel 1981, quando a Figline Valdarno apre la prima palestra del territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
