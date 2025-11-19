Bob stagione al via | due pordenonesi in corsa per le Olimpiadi

Pordenonetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo. Dopo lo sci, è il turno delle discipline del bob e dello skeleton in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Coppa del mondo inizierà ufficialmente nel week-end del 21-23 novembre dalla nuova Eugenio Monti. Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bob stagione via dueBob: stagione al via,17 azzurri a Cortina per ultimi allenamenti - Anche gli azzurri del bob cominciano a scaldare i motori in vista dell'avvio della coppa del mondo, che si aprirà il 22 ed ... Si legge su sport.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Bob Stagione Via Due