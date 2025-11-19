Bob stagione al via | due pordenonesi in corsa per le Olimpiadi
La stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo. Dopo lo sci, è il turno delle discipline del bob e dello skeleton in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Coppa del mondo inizierà ufficialmente nel week-end del 21-23 novembre dalla nuova Eugenio Monti. Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buon inizio di stagione per i Master Gymnasium Pordenone @banca360fvg al 4° Memorial “Lalla Cecchi” disputato a Trieste. Gli atleti pordenonesi hanno inaugurato la nuova stagione con grinta e numerosi podi, confermando il valore e la compattezza del gr - facebook.com Vai su Facebook
Bob: stagione al via,17 azzurri a Cortina per ultimi allenamenti - Anche gli azzurri del bob cominciano a scaldare i motori in vista dell'avvio della coppa del mondo, che si aprirà il 22 ed ... Si legge su sport.tiscali.it