Bob stagione al via | due pordenonesi in corsa per le Olimpiadi

La stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo. Dopo lo sci, è il turno delle discipline del bob e dello skeleton in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Coppa del mondo inizierà ufficialmente nel week-end del 21-23 novembre dalla nuova Eugenio Monti. Cortina d'Ampezzo.