Siamo giunti al momento di alzare ufficialmente il sipario sulla nuova stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob e skeleton. L’edizione 2025-2026 si aprirà, e si chiuderà, sulla medesima pista. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, gli atleti e le atlete gareggeranno sul budello intitolato ad Eugenio Monti per la tappa di Cortina d’Ampezzo che, come detto, darà il via alla caccia alla Sfera di Cristallo, mentre nel mese di febbraio assegnerà le medaglie olimpiche. Il programma del fine settimana ampezzano sarà particolarmente ricco. Si inizierà, come tradizione, dallo skeleton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob e skeleton, Coppa del Mondo Cortina 2025: programma, orari, tv, streaming