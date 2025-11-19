Bliz Antimafia a Lecce | 22 arresti Wanda Ferro | risultato importante nella lotta alla Sacra Corona Unita

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito all’alba 22 arresti, al termine di una attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, contro un clan della Sacra Corona Unita. Sono diciotto le persone portate in carcere e quattro sottoposte agli arresti domiciliari, su un totale di 55 indagati. Effettuato anche il sequestro preventivo di beni, per un valore di oltre 800.000 euro. Il provvedimento cautelare, costituito da 23 misure – una delle quali non eseguita poiché il destinatario è deceduto -, è stato emesso dal gip del Tribunale di Lecce. Oltre 100 militari impegnati nell’operazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bliz Antimafia a Lecce: 22 arresti. Wanda Ferro: “risultato importante nella lotta alla Sacra Corona Unita”

Leggi anche questi approfondimenti

Droga,estorsioni e armi: blitz antimafia e arresti nel Salento Vai su X

Maxi-blitz antimafia: 44 arresti tra Nola, Cicciano e Casamarciano #Camorra #DDA #Nola - facebook.com Vai su Facebook

Operazione “Escape” nel Salento: blitz antimafia porta a 22 arresti e sequestri di beni - Salento, blitz antimafia nelle ultime ore: decine di arresti e sequestri hanno colpito la criminalità organizzata. notizie.it scrive

Lecce, maxi blitz contro la Sacra Corona Unita: 22 arresti, sequestri per 800mila euro - Maxi operazione dei Carabinieri contro la Sacra Corona Unita nel Salento. Segnala trmtv.it

Salento, blitz antimafia nelle ultime ore: numerosi arresti e sequestri colpiscono duramente la criminalità organizzata. - Salento, blitz antimafia nelle ultime ore: decine di arresti e sequestri hanno colpito la criminalità organizzata. Da notizie.it