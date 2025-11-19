Blitz notturno a Montesilvano | scoperta mini centrale di spaccio in casa
Pescara - Operazione delle fiamme gialle porta alla scoperta di una postazione completa per il confezionamento di sostanze stupefacenti, con sequestro di droga e strumenti di pesatura. Un 37enne residente a Montesilvano è stato sottoposto agli obblighi di dimora dopo l’intervento della Guardia di Finanza, che nella sua abitazione ha individuato una piccola ma strutturata area destinata alla preparazione e alla suddivisione di marijuana e hashish. Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato complessivamente 242 grammi di sostanze stupefacenti – 164 grammi di marijuana e 78 grammi di hashish – oltre a due bilancini di precisione, strumenti ritenuti fondamentali per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Scopri altri approfondimenti
#blitz - Un 42enne sorpreso in flagranza di reato, oltre 900 metri cubi accumulati in frazione Paterno di Ancona, tra cui l’amianto, altri gettati in una buca sul terreno e diversi roghi accesi in orario notturno - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo blitz notturno al Nautico: rubati alcuni pc ift.tt/mMeLnIH ift.tt/fwHkaFm Vai su X
Blitz notturno a Montesilvano: scoperta mini centrale di spaccio in casa - Operazione delle fiamme gialle porta alla scoperta di una postazione completa per il confezionamento di sostanze stupefacenti, con sequestro ... Secondo abruzzo24ore.tv