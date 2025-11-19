Pescara - Operazione delle fiamme gialle porta alla scoperta di una postazione completa per il confezionamento di sostanze stupefacenti, con sequestro di droga e strumenti di pesatura. Un 37enne residente a Montesilvano è stato sottoposto agli obblighi di dimora dopo l’intervento della Guardia di Finanza, che nella sua abitazione ha individuato una piccola ma strutturata area destinata alla preparazione e alla suddivisione di marijuana e hashish. Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato complessivamente 242 grammi di sostanze stupefacenti – 164 grammi di marijuana e 78 grammi di hashish – oltre a due bilancini di precisione, strumenti ritenuti fondamentali per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Blitz notturno a Montesilvano: scoperta mini centrale di spaccio in casa