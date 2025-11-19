Blitz nei cantieri multate due imprese edili
Un cantiere della ricostruzione post-sisma, a Tolentino, è finito sotto alla lente dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia locale, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. E gli amministratori delle due ditte esecutrici dei lavori vengono denunciati per irregolarità emerse dal controllo. La finalità dei servizi messi in atto congiuntamente dall’Arma territoriale con quella speciale del Nil, sotto la direzione del maggiore Giulia Maggi e del maresciallo capo Martino Di Biase, è vigilare l’esecuzione delle leggi e l’applicazione delle norme in materia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
