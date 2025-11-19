Black Ops 7 non piace ai giocatori | pochi numeri e i voti più bassi di sempre per il nuovo Call of Duty

Ottobre è stato un mese molto interessante per il panorama videoludico multiplayer. Il 10 è uscito Battlefield 6, un tentativo di revival della serie con un parziale ritorno alle origini che è stato accolto molto bene, con un picco di quasi 750mila giocatori contemporanei solo su Steam. Il 30, poi, è stata la volta di ARC Raiders, un titolo che ha sorpreso tutti e che continua a battere i suoi stessi record, posizionandosi sempre nella lista dei prodotti con più utenti connessi sulla piattaforma di Valve. In questo panorama decisamente complesso, il 14 novembre è arrivato quello che dovrebbe essere uno dei titani del genere, Call of Duty: Black Ops 7. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

