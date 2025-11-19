Black Friday 6 su 10 temono truffe

14.00 In arrivo il Black Friday con la corsa agli sconti,ma,anche,ad evitare raggiri che preoccupano 6 italiani su 10. Un' indagine fatta da Revolut rivela che il 12% è stato truffato e ha perso fino a 1000 euro, mentre il 57%,teme truffe. Tra i più giovani,considerati "esperti digitali",il 25% dice di non sentirsi certo di riuscire a evitare trappole. L'intento dei truffatori non è solo sottrarre denaro alle vittime, ma anche ottenere dati personali e della carta di credito per truffe future. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

