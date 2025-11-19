Bisseck riflette | Se non avessi fatto il calciatore mi sarebbe piaciuto…

Inter News 24 Bisseck riflette su come sarebbe stata la sua vita se non avesse fatto il calciatore, rispondendo alle domande postegli da alcuni ragazzini. Durante la pausa delle Nazionali, Yann Aurel Bisseck, difensore dell’Inter, ha fatto una visita speciale alla sua vecchia scuola elementare, la Regenbogen Primary School di Colonia. L’incontro con gli studenti è stato un momento di grande emozione, con il calciatore che ha giocato a calcio con i bambini, firmato autografi e scattato foto, ma anche condiviso con loro alcuni dei suoi ricordi di infanzia. Un ricordo speciale e il valore dell’istruzione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck riflette: «Se non avessi fatto il calciatore, mi sarebbe piaciuto…»

Contenuti che potrebbero interessarti

Fanno riflettere le parole di Maurizio De Giovanni a Il Bello del Calcio ? Lo scrittore napoletano ha infatti parlato dell'episodio del mancato cartellino rosso a Bisseck in Verona-Inter, sottolinendo come la cosa più preoccupante è come tutte le trasmissioni TV - facebook.com Vai su Facebook

Perché il gol di Dumfries in Union SG-Inter è regolare nonostante il tocco di mano di Bisseck - Gilloise e Inter valido per la terza giornata della fase a girone unico della Champions League 2025 ... Come scrive fanpage.it

Rocchi spiega perché un eventuale rosso a Bisseck sarebbe stato cancellato dal VAR in Verona-Inter - A Open VAR il designatore arbitrale Rocchi ha parlato dell'episodio Bisseck- Si legge su fanpage.it

Dal no estivo alle panchine in serie: Inter, che fine ha fatto Yann Bisseck - Nel primo pomeriggio, alla vigilia della sfida tra Inter e Slava Praga, Cristian Chivu presenterà la ... tuttomercatoweb.com scrive