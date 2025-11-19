Bisseck ed il gesto esemplare | ricca donazione alla sua vecchia scuola elementare I dettagli
Inter News 24 Bisseck si trova protagonista di un bellissimo gesto: il difensore tedesco ha effettuato una ricca donazione ad una scuola tedesca. Durante la pausa delle Nazionali, Yann Aurel Bisseck, difensore dell’Inter, ha fatto una visita speciale alla sua vecchia scuola elementare, la Regenbogen Primary School, situata nel quartiere di Colonia-Dellbrück. Il giovane calciatore ha avuto l’opportunità di incontrare i bambini della scuola, giocare a calcio con loro, firmare autografi e scattare alcune foto, dimostrando grande disponibilità e affetto verso i giovani fan. Nel corso della visita, Bisseck ha raccontato alcuni dei suoi ricordi più cari legati agli anni trascorsi nella scuola. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inter, Bisseck tenta la scalata: sfida Acerbi da centrale Il Bisseck degli ultimi tempi ha allargato la concorrenza con decisione: se fino al mese scorso lì in mezzo era una questione tra i centrali titolari degli ultimi due scudetti, il tedescone con le treccine ha - facebook.com Vai su Facebook
GdS - Ballottaggi per #Chivu: #Bisseck insidia #Acerbi, #Carlos si scalda, dubbio in mezzo Vai su X
Bisseck via dall’Inter, le cifre: affare con la rivale per il sostituto - L’arrivo di Akanji ha tolto spazio al difensore tedesco, in questo avvio di stagione impiegato da Chivu soltanto in 2 partite, per appena ... Come scrive calciomercato.it