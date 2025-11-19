Bisseck ed il gesto esemplare | ricca donazione alla sua vecchia scuola elementare I dettagli

Inter News 24 Bisseck si trova protagonista di un bellissimo gesto: il difensore tedesco ha effettuato una ricca donazione ad una scuola tedesca. Durante la pausa delle Nazionali, Yann Aurel Bisseck, difensore dell’Inter, ha fatto una visita speciale alla sua vecchia scuola elementare, la Regenbogen Primary School, situata nel quartiere di Colonia-Dellbrück. Il giovane calciatore ha avuto l’opportunità di incontrare i bambini della scuola, giocare a calcio con loro, firmare autografi e scattare alcune foto, dimostrando grande disponibilità e affetto verso i giovani fan. Nel corso della visita, Bisseck ha raccontato alcuni dei suoi ricordi più cari legati agli anni trascorsi nella scuola. 🔗 Leggi su Internews24.com

