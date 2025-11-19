Bisogna toccare il fondo per risalire a galla

Una ricognizione senza togliersi il paraocchi, fatta con normale attenzione, permette di riconoscere subito o quasi a che punto è il ritorno della pace nei luoghi dove è assente per i motivi più disparati. L’uso del singolare è fatto con proposito, per rafforzare il concetto che, sia per contaggio, sia per “autocombustione”, il combattere declinato in ogni sua forma si sia esteso ai quattro angoli del mondo. Di conseguenza, seppure non si possa descrivere con la forma che il caso richiederebbe, farsi una ragione che il mondo intero è in guerra. La stessa, senza essere stata dichiarata con squilli di tromba e rulli di tamburi, può essere considerata la Terza Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it