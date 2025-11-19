Bisca clandestina e lavoratori in nero | blitz interforze a Don Bosco
Roma, 19 novembre 2025 – Bisca clandestina, lavoratori irregolari e identificazioni a tappeto: questo il copione del lavoro degli agenti e dei militari che ieri sera hanno calcato le strade del quartiere Don Bosco con un blitz interforze. Decine di pattuglie, coordinate da un funzionario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno battuto palmo a palmo le strade del quartiere, seguendo una strategia costruita su misura, dopo le numerose segnalazioni arrivate dai residenti, che avevano lamentato situazioni di coabitazione critica legate a gruppi di origine extracomunitaria. L’operazione si è sviluppata tra identificazioni a tappeto nelle zone più movimentate e verifiche amministrative mirate ai locali di somministrazione di alimenti e bevande, spesso diventati punti di aggregazione di soggetti potenzialmente in grado di generare turbative per l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
