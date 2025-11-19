Bipres pagati tutti gli arretrati Ma la mobilitazione non si ferma | Vogliamo un piano industriale

Dopo settimane di sciopero, presidi e incontri istituzionali, i lavoratori della Bipres hanno ricevuto il pagamento della mensilità di ottobre, riportando in pari tutte le retribuzioni arretrate, come riporta Cgil. Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di ForlìToday“Un risultato importante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

