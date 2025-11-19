Bimbo ucciso dalla madre Najoua Minniti a Calimera si indaga per omicidio - suicidio | le foto della casa
Tragedia a Calimera, in provincia di Lecce, dove Najoua Minniti, 35 anni, avrebbe ucciso il figlio di 8 per poi suicidarsi: le foto della casa dove è stato trovato il cadavere del bimbo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
