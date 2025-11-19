Bimbo ucciso dalla madre Najoua Minniti a Calimera si indaga per omicidio - suicidio | le foto della casa

Notizie.virgilio.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Calimera, in provincia di Lecce, dove Najoua Minniti, 35 anni, avrebbe ucciso il figlio di 8 per poi suicidarsi: le foto della casa dove è stato trovato il cadavere del bimbo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bimbo ucciso dalla madre najoua minniti a calimera si indaga per omicidio suicidio le foto della casa

© Notizie.virgilio.it - Bimbo ucciso dalla madre Najoua Minniti a Calimera, si indaga per omicidio - suicidio: le foto della casa

News recenti che potrebbero piacerti

bimbo ucciso madre najouaBimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre recuperato in mare - I carabinieri allertati dall'ex marito dopo la scoperta del cadavere della donna: i rapporti tra i due erano tesi da tempo ... Come scrive rainews.it

bimbo ucciso madre najouaBimbo di 8 anni ucciso in casa, in mare il cadavere della madre: il giallo nel Leccese - Un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di martedì 18 novembre a Calimera, in provincia di Lecce. Segnala youtg.net

bimbo ucciso madre najouaUCCISO Bimbo di 8 anni ucciso in casa, la madre ritrovata senza vita in mare - suicidio dietro la morte di Najoua “Gioia” Minniti, 40 anni, e del piccolo Elia, otto anni. Scrive statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbo Ucciso Madre Najoua