Bimbo ucciso a Calimera dalla madre Najoua Minniti aveva detto al padre salutalo perché lo porto con me

Najoua Minniti aveva minacciato l'ex marito, padre del bimbo ucciso nel sonno: "Salutalo bene perché lo porto con me", spunta la lettera con la denuncia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bimbo ucciso calimera madreBimbo morto in casa, il sindaco di Calimera: “Incontravo la madre a scuola, era seguita dai servizi sociali” - it il sindaco di Calimera (Lecce), il paese in cui un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa, probabilmente ucciso dalla madre poi morta ... Da fanpage.it

bimbo ucciso calimera madreBimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre recuperato in mare - I carabinieri allertati dall'ex marito dopo la scoperta del cadavere della donna: i rapporti tra i due erano tesi da tempo ... Si legge su rainews.it

Bimbo ucciso dalla madre a Calimera, racconto choc dello zio: "Lo maltrattava, gli diceva che era una m****" - Il racconto choc dello zio del padre del bimbo che, in base alla prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato ucciso dalla madre, poi morta suicida. Da virgilio.it

