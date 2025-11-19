Bimbo ucciso a Calimera dalla madre Najoua Minniti aveva detto al padre salutalo perché lo porto con me
Najoua Minniti aveva minacciato l'ex marito, padre del bimbo ucciso nel sonno: "Salutalo bene perché lo porto con me", spunta la lettera con la denuncia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
