Bimbo trovato morto cadavere di una donna in mare | forse la madre Il sindaco di Calimera in lacrime | Penso agli amici del piccolo Video

Quotidianodipuglia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Calimera Gianluca Tommasi nei pressi dell'abitazione del bambino di nove anni ritrovato morto. Tutto è partito nel pomeriggio dal ritrovamento di un cadavere di una donna. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

bimbo trovato morto cadavereSalento, trovato morto bimbo di otto anni. Un cadavere in mare: forse la mamma - Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una donna. Si legge su msn.com

bimbo trovato morto cadavereLecce, trovato bimbo morto in casa con ferite di arma da taglio. E un sub trova un cadavere in mare: «Potrebbe essere la mamma» - Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno (Lecce), dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una ... Secondo ilmessaggero.it

bimbo trovato morto cadavereCadavere bimbo otto anni trovato in casa nel Salento - Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. Riporta ansa.it

