Bimbo morto soffocato all'asilo ad Arezzo il decesso in pochi minuti | Fatale il cappuccio del giubbotto

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto in pochi minuti il bimbo di 2 anni rimasto impigliato a un albero in cortile mentre era all'asilo. Fatale sarebbe stato il cappuccio del giubbotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bimbo morto soffocato asiloBimbo morto soffocato ad Arezzo, il decesso in pochi minuti: “Fatale il cappuccio del giubbotto” - È morto in pochi minuti il bimbo di 2 anni rimasto impigliato a un albero in cortile mentre era all’asilo. Come scrive fanpage.it

bimbo morto soffocato asiloCosa sappiamo sulla tragedia all’asilo di Arezzo in cui è morto soffocato un bimbo di 2 anni - In corso le indagini: l’asilo è sotto sequestro e la procura valuta eventuali responsabilità. Riporta fanpage.it

bimbo morto soffocato asiloBambino morto all’asilo: cinque maestre indagate, l'accusa è omicidio colposo - Secondo la nuova ipotesi investigativa, Leo non stava correndo ma potrebbe essersi arrampicato sugli arbusti della piccola area verde all’esterno della struttura, chiamata dai genitori “il bosco” ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbo Morto Soffocato Asilo