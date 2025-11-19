Bimbo morto soffocato all'asilo ad Arezzo il decesso in pochi minuti | Fatale il cappuccio del giubbotto

È morto in pochi minuti il bimbo di 2 anni rimasto impigliato a un albero in cortile mentre era all'asilo. Fatale sarebbe stato il cappuccio del giubbotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"La signora era già segnalata ai servizi sociali, ma non so dire nient'altro. A Fanpage.it il sindaco di Calimera (Lecce), il paese in cui un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa, probabilmente ucciso dalla madre poi morta suicida - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo morto in casa, il sindaco di Calimera: “Incontravo la madre a scuola, era seguita dai servizi sociali” Vai su X

Bimbo morto soffocato ad Arezzo, il decesso in pochi minuti: “Fatale il cappuccio del giubbotto” - È morto in pochi minuti il bimbo di 2 anni rimasto impigliato a un albero in cortile mentre era all’asilo. Come scrive fanpage.it

Cosa sappiamo sulla tragedia all’asilo di Arezzo in cui è morto soffocato un bimbo di 2 anni - In corso le indagini: l’asilo è sotto sequestro e la procura valuta eventuali responsabilità. Riporta fanpage.it

Bambino morto all’asilo: cinque maestre indagate, l'accusa è omicidio colposo - Secondo la nuova ipotesi investigativa, Leo non stava correndo ma potrebbe essersi arrampicato sugli arbusti della piccola area verde all’esterno della struttura, chiamata dai genitori “il bosco” ... Si legge su lanazione.it