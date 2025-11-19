Bimbo morto all’asilo | l’autopsia conferma l’asfissia meccanica
Leonardo, 2 anni e mezzo, è morto il 12 novembre nel giardino dell’asilo nido “Ambarabà Ciccì Coccò” di Soci dopo che il cappuccio del giubbotto si è impigliato a un ramo. L’autopsia eseguita a Siena ha escluso patologie pregresse e confermato l’asfissia meccanica come causa del decesso. La procura di Arezzo indaga per omicidio colposo: tre educatrici, un’assistente e la coordinatrice della struttura risultano indagate. Ancora da chiarire i tempi esatti dell’incidente e se fosse possibile un intervento salvavita. I funerali si terranno domani 20 novembre, alle ore 15,00, alla Pieve di Romena in forma pubblica. 🔗 Leggi su Lortica.it
Approfondisci con queste news
È morto in pochi minuti il bimbo di 2 anni rimasto impigliato a un albero in cortile mentre era all’asilo. Fatale sarebbe stato il cappuccio del giubbotto - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo morto in casa, il sindaco di Calimera: “Incontravo la madre a scuola, era seguita dai servizi sociali” Vai su X
Morto bimbo rimasto schiacciato da trave in un parco - Non ce l'ha fatta Francesco, il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel parco urbano di Vibo Valentia, da una trave in legno che gli ha schiacciato il fegato. Come scrive ansa.it
Bimbo di tre anni morto in poche ore per una meningite. "Non era vaccinato" - Non sarebbe stato vaccinato il bimbo di tre anni morto giovedì mattina dopo essere stato colpito da una sepsi di meningococco in meno di 24 ore. Scrive ilgiornale.it