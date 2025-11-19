Leonardo, 2 anni e mezzo, è morto il 12 novembre nel giardino dell’asilo nido “Ambarabà Ciccì Coccò” di Soci dopo che il cappuccio del giubbotto si è impigliato a un ramo. L’autopsia eseguita a Siena ha escluso patologie pregresse e confermato l’asfissia meccanica come causa del decesso. La procura di Arezzo indaga per omicidio colposo: tre educatrici, un’assistente e la coordinatrice della struttura risultano indagate. Ancora da chiarire i tempi esatti dell’incidente e se fosse possibile un intervento salvavita. I funerali si terranno domani 20 novembre, alle ore 15,00, alla Pieve di Romena in forma pubblica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bimbo morto all’asilo: l’autopsia conferma l’asfissia meccanica