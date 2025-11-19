Bimbo ferito al parco giochi di piazza Cavour condannato il Comune

Un bimbo rimane ferito al parco giochi comunale di piazza Cavour e il tribunale di Agrigento riconosce la responsabilità del Comune al 75%. Ma la mamma del minore, che ritiene il verdetto parzialmente ingiusto, ricorre in Appello e l’ente propone un ricorso incidentale.I fatti si sono verificati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Bimbo ferito al parco giochi di piazza Cavour, condannato il Comune

