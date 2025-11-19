Bimbo di 9 anni ucciso in casa nel Salento il cadavere della madre trovato in mare

Il piccolo è stato trovato nella sua abitazione a Calimera (Lecce), sul corpo segni di violenza. Nelle ore precedenti, il corpo della madre era stato recuperato in mare. Il marito della donna ne aveva denunciato la scomparsa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bimbo di 9 anni ucciso in casa nel Salento, il cadavere della madre trovato in mare

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bimbo di 9 anni colpito da un malore improvviso: Brindisi si mobilita per aiutarlo - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo di 9 anni ucciso a Muggia/ L’avvocato “La madre era schizofrenica, il figlio era con lei perchè…” - Il caso del bimbo di 9 anni ucciso a Muggia a La vita in diretta e a Dentro la notizia, ecco che cosa è emerso durante i talk di ieri ... Segnala ilsussidiario.net

Bimbo di 9 anni ucciso dalla madre, il padre: “Mi ero opposto agli incontri tra lei e nostro figlio da soli, aveva già tentato di strozzarlo” - Paolo Trame aveva segnalato la pericolosità della madre del piccolo Giovanni: "Aveva già tentato di strozzarlo" ... Da ilfattoquotidiano.it

Trieste, bimbo di 9 anni ucciso dalla madre: le minacce al padre anticipavano l’orrore - Trieste, bimbo di 9 anni ucciso dalla madre: minacce al padre e incontri senza supervisione, tragedia annunciata. Segnala notizie.it