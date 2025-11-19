Bimbo di 8 anni ucciso in casa nel Salento il cadavere della madre trovato in mare

Il piccolo, Elia Perrone, trovato nella sua abitazione a Calimera (Lecce): sul corpo segni di violenza. Nelle ore precedenti, il cadavere di Najoua Minniti, la madre, era stato recuperato in mare. Il marito della donna ne aveva denunciato la scomparsa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bimbo di 8 anni ucciso in casa nel Salento, il cadavere della madre trovato in mare

Scopri altri approfondimenti

Bimbo di 9 anni colpito da un malore improvviso: Brindisi si mobilita per aiutarlo - facebook.com Vai su Facebook

Elia Perrone ucciso a 8 anni, il cadavere della mamma Najoua Minniti trovato in mare da un sub: ipotesi omicidio-suicidio - Un bambino di 8 anni trovato senza vita in casa con ferite di arma da taglio e il cadavere di una donna rinvenuto in mare da un sub. Lo riporta leggo.it

Bambino di 8 anni ucciso a coltellate, il cadavere della mamma trovato in mare da un sub: ipotesi omicidio-suicidio - Un bambino di 8 anni trovato senza vita in casa con ferite di arma da taglio e il cadavere di una donna rinvenuto in mare da un sub. Si legge su leggo.it

Bimbo di 9 anni ucciso a Muggia/ L’avvocato “La madre era schizofrenica, il figlio era con lei perchè…” - Il caso del bimbo di 9 anni ucciso a Muggia a La vita in diretta e a Dentro la notizia, ecco che cosa è emerso durante i talk di ieri ... Riporta ilsussidiario.net