bimbo di 8 anni trovato morto in casa il cadavere della madre recuperato in mare

Una vicenda drammatica, che intreccia la scomparsa di una donna e di suo figlio con due ritrovamenti tragici avvenuti nel giro di poche ore. In provincia di Lecce, tra Calimera e la marina di Torre dell’Orso, un sub ha individuato in mare il corpo senza vita di una donna. Poco dopo, in serata, i carabinieri hanno scoperto il corpo di quello che si ipotizza essere il figlio di 8 anni all’interno di un’abitazione: sul suo corpo ferite compatibili con l’azione di un’arma da taglio. Le due morti potrebbero essere collegate. A dare l’allarme è stato l’ ex marito, che in mattinata si è rivolto ai carabinieri di Calimera per denunciare la scomparsa della ex moglie, una 35enne italiana, e del loro bambino, che non era mai arrivato a scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

