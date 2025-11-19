Bimbo di 8 anni trovato morto in casa corpo della madre recuperato in mare | cosa sappiamo

Un bambino di 8 anni, Elia Perrone, è stato trovato morto nella sua abitazione a Calimera, in provincia di Lecce. In precedenza, il corpo della madre, Najoua Minniti, era stato rinvenuto in mare al largo della marina di Melendugno, dove un subacqueo si era imbattuto nel cadavere durante un’immersione. Al momento non c’è ancora l’identificazione formale dei corpi, ma si tratterebbe della donna originaria di Polistena (Reggio Calabria) e residente a Calimera da anni. Il piccolo è stato trovato senza vita nella stanza da letto ieri sera dalle forze dell’ordine: sul corpo presenterebbe ferite e segni di strangolamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

