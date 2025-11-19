Bimbo di 8 anni trovato morto in casa corpo della madre recuperato in mare | cosa sappiamo
Un bambino di 8 anni, Elia Perrone, è stato trovato morto nella sua abitazione a Calimera, in provincia di Lecce. In precedenza, il corpo della madre, Najoua Minniti, era stato rinvenuto in mare al largo della marina di Melendugno, dove un subacqueo si era imbattuto nel cadavere durante un’immersione. Al momento non c’è ancora l’identificazione formale dei corpi, ma si tratterebbe della donna originaria di Polistena (Reggio Calabria) e residente a Calimera da anni. Il piccolo è stato trovato senza vita nella stanza da letto ieri sera dalle forze dell’ordine: sul corpo presenterebbe ferite e segni di strangolamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trovato il cadavere di un bimbo di 8 anni, il corpo della madre in mare. La donna potrebbe essere originaria di Polistena, residente a Calimera nel Leccese #cronaca #notizie #italia #attualita #cronacanera Vai su X
BIMBO DI 8 ANNI TROVATO MORTO IN CASA CON FERITE SUL CORPO Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di ieri a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio della donna il cui cadavere era stato sco - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo 8 anni trovato morto in casa, corpo della madre recuperato in mare: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo 8 anni trovato morto in casa, corpo della madre recuperato in mare: cosa sappiamo ... tg24.sky.it scrive
Bimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre recuperato in mare - I carabinieri allertati dall'ex marito dopo la scoperta del cadavere della donna: i rapporti tra i due erano tesi da tempo ... Da rainews.it
Trovato il cadavere di un bimbo di 8 anni, il corpo della madre in mare - In precedenza il corpo di una donna, presumibilmente la madre, è stato rinvenuto in mare al largo della marina ... Da msn.com