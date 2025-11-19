Bimbo di 8 anni trovato morto in casa corpo della madre in mare | l’allarme del padre
(Adnkronos) – E’ stato il padre del piccolo di 8 anni, ritrovato morto in casa martedì pomeriggio a Calimera, in provincia di Lecce, a dare l’allarme. Poco prima un sommozzatore aveva trovato in mare a Torre dell’Orso il corpo senza vita della madre 35enne, N.M.. Sul corpo del piccolo i segni di una probabile morte . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
