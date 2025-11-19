Bimbo di 8 anni trovato morto a Calimera la madre rinvenuta in mare Si rafforza ipotesi
AGI - Un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa a Calimera, in provincia di Lecce. In precedenza il corpo di una donna, presumibilmente la madre, è stato rinvenuto in mare al largo della marina di Melendugno, dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere. Lo riporta il Quotidiano di Puglia. Il ritrovamento del bambino e i segni sul corpo. Il bambino è stato trovato senza vita in serata dalle forze dell'ordine. Sul corpo sarebbero presenti ferite e segni di strangolamento, elementi che aggravano la natura del tragico evento. La scomparsa del bambino era stata denunciata dal padre dopo il rinvenimento del cadavere della donna in mare, collegando così i due drammatici ritrovamenti tra Calimera e Melendugno. 🔗 Leggi su Agi.it
